/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பூச்சி மருந்து குடித்து தொழிலாளி தற்கொலை
UPDATED : நவ 11, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:30 PM
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அவலுார்பேட்டை: மேல்மலையனுார் அருகே பூச்சி மருந்து குடித்து கூலித் தொழிலாளி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
மேல்மலையனுார் அடுத்த கொழப்பலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மணிமாறன், 50; இவர் கூலி வேலை செய்து வந்தார்.
மது குடிப்பதால், வீட்டில் அடிக்கடி பிரச்னை ஏற்படும். இதனால், மனமுடைந்த மணிமாறன் 3ம் தேதி இரவு 10:00 மணிக்கு பூச்சி மருந்து குடித்து மயங்கி விழுந்தார்.
உடன், திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றவர் 8ம் தேதி இறந்தார்.
புகாரின் பேரில் மேல்மலையனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.