ADDED : நவ 19, 2026 06:24 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் உலக மரபு வார விழா பள்ளி மாணவர்களுக்கு கண்காட்சியுடன் துவங்கியது.
விழுப்புரத்தில், மரபுச்சின்னங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், உலக மரபு வார விழா, இன்று (நவ.,19) துவங்கி ஒருவாரம் நடைபெறுகிறது.
இதனையொட்டி, விழுப்புரம் மகாத்மா காந்தி உயர்நிலைப்பள்ளியில் உலக மரபு வார விழா துவங்கியது. பள்ளி நிர்வாகி ரவீந்திரன் தலைமை தாங்கினார்.
தலைமை ஆசிரியர் இளங்கோவன் வரவேற்றார். வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் துவக்கி வைத்து, சிறப்புரையாற்றினார்.
அப்போது, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் காணப்படும் பாறை ஓவியங்கள், பல்லவர் கால குடைவரை கோவில்கள், சோழர் கால கலை சின்னங்கள், யுனெஸ்கோ பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள செஞ்சிக்கோட்டை உள்ளிட்ட மரபு சின்னங்கள் அவற்றின் வரலாறு அவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விளக்கினார்.
மேலும், திருவக்கரை கல் மரம், கடல்வாழ் உயிரினங்களின் தொல்லுயிர் படிமங்கள், சங்க கால கருப்பு சிவப்பு மண் பாண்டம், குறியீடுகளுடன் கூடிய பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட வரலாற்று பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்டனர்.
ஆசிரியர்கள் பாலகணேஷ், ஆனந்தராஜ், ஜெயப்ரியா, மஞ்சுளா, ரமேஷ் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர். அருண் நன்றி கூறினார்.