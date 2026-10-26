மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி மின்வேலி அமைத்த விவசாயி கைது
மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி மின்வேலி அமைத்த விவசாயி கைது
UPDATED : அக் 25, 2026 02:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 02:32 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனம் அருகே நண்டு பிடிக்கச் சென்ற வாலிபர், நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் வேலியில் சிக்கி இறந்தார். மின்வேலி அமைத்த விவசாயி கைது செய்யப்பட்டார்.
புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அழகேசன், 70; இவருக்கு சொந்தமாக திண்டிவனம் அடுத்த மேல்சிவிரி கிராமத்தில் நிலம் உள்ளது. நிலத்தில் தைலமரம் பயிரிட்டிருந்தார். நிலத்தை பராமரிக்க மேல்சிவிரி அடுத்த பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சங்கர், 60; என்பவரை வேலைக்கு அமர்த்தியிருந்தார்.
அழகேசன் நிலத்தையொட்டி காலியாக கிடந்த 20 சென்ட் நிலத்தில் சங்கர் வேர்க்கடலை பயிரிட்டிருந்தார். பயிரை பன்றிகள் சேதமப்படுத்தியதால், அதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், சங்கர் மின்வேலி அமைந்திருந்தார்.
இதற்கிடையில், ஆலமூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பச்சையப்பன், 37; என்பவர் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை 5:00 மணியளவில் வேர்க்கடலை நிலத்தில் நண்டு பிடிப்பதற்காக சென்ற போது, மின்வேலியில் சிக்கி இறந்தார்.
இதையறிந்த சங்கர், போலீசுக்கு பயந்து, பச்சையப்பன் உடலை அருகே ஆத்திப்பாக்கம் கிராம ஏரியில் போட்டுள்ளார்.
தகவலறிந்த வெள்ளிமேடுப்பேட்டை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, பச்சையப்பன் உடலை கைப்பற்றி முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவகல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இறந்த பச்சையப்பனுக்கு அய்யம்மாள் என்ற மனைவியும், 7 மற்றும் 4 வயதில் மகன்கள் உள்ளனர்.
சம்பவம் தொடர்பாக சங்கரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், நிலத்தின் உரிமையாளரான அழசேகன் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.