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வியாபாரியிடம் ரூ.7.25 லட்சம் ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது
வியாபாரியிடம் ரூ.7.25 லட்சம் ஏமாற்றிய வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 10:15 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:12 PM
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விழுப்புரம்: சவுக்கு வியாபாரியிடம் ரூ.7.25 லட்சத்தை ஏமாற்றிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த திருப்பாச்சனுாரை சேர்ந்தவர் குமார், 62; சவுக்கு மரங்களை மொத்தமாக வாங்கி வெட்டி விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்து வருகின்றார்.
இந்நிலையில், கடந்த செப்., 15ம் தேதி, புதுச்சேரி நெட்டப்பாக்கத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன், 36; என்பவர், கொங்கம்பட்டில் உள்ள ரவிச்சந்திரன் என்பவரின் 3 ஏக்கர் சவுக்கு தோப்பு நிலம் தன்னுடையது என கூறி, குமாரிடம் இருந்து 7 லட்சத்து 25 ஆயிரம் பணத்தை வாங்கி ஏமாற்றியுள்ளார்.
வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மணிகண்டனை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.