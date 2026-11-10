/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ஊர் நன்மைக்காக இளைஞர்கள் தெருக்கூத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:09 PM
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செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த நல்லாண்பிள்ளை பெற்றாள் பழைய ஊரில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஊர் நன்மைக்காக மோடி ஆட்டம் தெருக்கூத்து நடந்தது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையின்போது மழை பெய்து விவசாயம் செழிக்கவும், கிராம மக்கள் நோய் நொடியின்றி நலமுடன் வாழவும் இந்த நிகழ்ச்சியை பாரம்பரியமாக நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் நல்லாண்பிள்ளை பெற்றாள் பழைய ஊரைச் சேர்ந்த இளம் தலைமுறையினர் பல்வேறு கதாபாத்திரங்களில் பங்கேற்று கலைத்திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
பாரம்பரிய தெருக்கூத்து கலை அழியாமல் அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு செல்லும் வகையில் இளைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினர்.
இதில் தெருக்கூத்து மூத்த ஆசிரியர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் திரளாக பங்கேற்றனர்.