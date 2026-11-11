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ரயிலில் அடிபட்டு இளம்பெண் பலி

ரயிலில் அடிபட்டு இளம்பெண் பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் ரயிலில் அடிபட்டு இளம்பெண் இறந்தார்.

விழுப்புரம், சிந்தாமணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராம தாஸ் மனைவி சுகுணா, 31; இவர், நேற்று மதியம் 1:45 மணிக்கு இப்பகுதியின் அருகே உள்ள ரயில் தண்டவாளத்தை கடந்தார்.

அப்போது சென்னை எக்மோர் – குருவாயூர் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே சுகுணா இறந்தார்.

விழுப்புரம் ரயில்வே போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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