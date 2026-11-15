ரேஷன் அரிசி கடத்திய வாலிபர் கைது

UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
விழுப்புரம்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே ரேஷன் அரிசி கடத்திய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த சித்தலிங்கமடம் கிராமத்தில் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள் பதுக்கி வைத்துள்ளதாக, விழுப்புரம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப்புலனாய்வு பிரிவு போலீசுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், போலீசார் சித்தலிங்கமடதில் சோதனை செய்தனர். அங்குள்ள சுடுகாடு பகுதியில் 50 கிலோ எடை கொண்ட 22 மூட்டைகளில் 1,100 கிலோ ரேஷன் அரிசி இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
பின், அங்கு நின்றிருந்தவரை போலீசார் பிடித்து விசாரணை செய்தனர். அதில் அவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், திருக்கோவிலுார் அடுத்த கத்தாளம்கிட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த்பாபு, 40; என்பது தெரியவந்தது.
இவர், 10 கறவை மாடுகளை வளர்த்து வருவதும், இதற்கு தீவனத்திற்கு பயன்படுத்த சித்தலிங்கமடம் உள்பட பல கிராமங்களில் உள்ள மக்களிடம் இருந்து குறைந்த விலைக்கு ரேஷன் அரிசியை வாங்கி பதுக்கியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் ஆனந்த்பாபுவை கைது செய்து, அவரிடம் இருந்த ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள், மொபட்டை பறிமுதல் செய்தனர்.