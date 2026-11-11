/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தகராறை தட்டிக்கேட்டவரை தாக்கிய வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 03:33 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே தகராறை தட்டிக்கேட்டு விலக்கியவரை தாக்கிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வளவனுார் அருகே ராம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிங்காரவேல் மகன் அரவிந்த், 24; அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். நேற்று (நவ.,9) இருவரும் குடிபோதையில் தகராறு செய்து கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அப்பகுதியை சேர்ந்த நாகபாலு, 39; என்பவர் இருவரையும் தட்டிக்கேட்டு விலக்கிய போது, அரவிந்த் அவரை தாக்கி மிரட்டினார்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அரவிந்தை கைது செய்தனர்.