ADDED : நவ 18, 2026 06:45 PM
வானுார்: கிளியனுார் அருகே பைக் தடுப்புக்கட்டையில் மோதி வாலிபர் உயிரிழந்தார்.
திண்டிவனம், கிடங்கல்–2, அண்ணா தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் மகன் விஜேந்திரன், 22; அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் நவீன் மகன் நித்திஷ், 18;
நண்பர்களான இந்த இருவரும் இன்று (நவ.,18) திண்டிவனத்தில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி கே.டி.எம்., பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
இந்த பைக்கை விஜேந்திரன் ஓட்டி சென்றார். திண்டிவனம்–புதுச்சேரி பைபாஸ் சாலையில், மொளசூர் அருகே சென்றபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், சாலையோர தடுப்புக்கட்டையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அதில் விஜேந்திரன், நித்திஷ் ஆகிய இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
அவர்களை பொதுமக்கள் மற்றும் கிளியனுார் போலீசார் மீட்டு, சிகிச்சைக்காக திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் விஜேந்திரன் கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே இறந்தார். காயமடைந்த நித்திஷ் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விபத்து குறித்து கிளியனுார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.