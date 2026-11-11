/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வேன் மோதி வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:32 AM
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அவலுார்பேட்டை: மேல்மலையனுார் அடுத்த சிந்தகம்பூண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுகுணன் மகன் விஜயகுமார், 35; இவர் கடந்த 7ம் தேதி மதியம் 1:00 மணிக்கு கூடுவாம்பூண்டியிலிருந்து பைக்கில் செஞ்சி நோக்கிச் சென்றார். அப்போது எதிரே வந்த போலரோ பிக்கப் வேன் மோதியதில் படுகாயமடைந்தார். உடன், செஞ்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் விஜயகுமார் இறந்தார்.
இது குறித்து அவரது மனைவி சங்கீதா, 27; அளித்த புகாரின் பேரில், வளத்தி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.