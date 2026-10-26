மின்சாரம் தாக்கி வாலிபர் பலி

ADDED : அக் 25, 2026 03:26 PM
வானுார்: வானுார் அருகே மின்சாரம் தாக்கி தாக்கி கூலித் தொழிலாளி இறந்தார்.
வானுார் அடுத்த சேமங்கலம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தனசேகர் மகன் ராதாகிருஷ்ணன், 25; கூலித் தொழிலாளி. இவருக்கு வீட்டில் திருமண ஏற்பாடு செய்து வந்தனர். இந்நிலையில் இன்று (அக்.,25) அவரை மாப்பிள்ளை பார்ப்பதற்காக பெண் வீட்டில் இருந்து வருகை தர இருந்தனர்.
இன்று மழை பெய்ததால், உறவினர்கள் அமர்ந்து சாப்பிடுவதற்கு வீட்டின் அருகே ராதாகிருஷ்ணன் பந்தல் அமைக்கும் வேலையில் ஈடுப்பட்டிருந்தார். அப்போது, இரும்பு பைப்பை எடுத்து மேலே உயர்த்தும் போது, எச்.டி., லைனில் பட்டு ராதாகிருஷ்ணன் மீது மின்சாரம் பாய்ந்தது.
அதில் அவர் துாக்கி வீசப்பட்டு மயக்கமடைந்தார். உடன், வானுார் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர் ஏற்கனவே, ராதாகிருஷ்ணன் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து வானுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.