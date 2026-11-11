/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நீரில் மூழ்கி வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:30 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே நீரில் மூழ்கி வாலிபர் இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த கொண்டங்கியைச் சேர்ந்தவர் ரவி மகன் துரை, 19; கூலித் தொழிலாளி.
குடிபழக்கமுடைய இவர், நேற்று அதிகாலை இயற்கை உபாதை கழிக்க சென்றவர் வீடு திரும்பவில்லை.
அப்பகுதியில் தேடியபோது, அங்குள்ள அய்யனார் கோவில் அருகில் உள்ள பாலத்தின் கீழ் இருந்த 7 அடி ஆழ நீரில் அவர் இறந்து கிடந்தது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்த காணை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று துரையின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவ மனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.