UPDATED : நவ 20, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
திருவெண்ணெய்நல்லூர்: கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் அரவை துவக்கத்திற்கு முன்னாக கொதிகலன் இளஞ்சூடேற்று விழா நடைபெற்றது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த பெரிய செவலை செங்கல்ராயன் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில், 2026– 27 ம் ஆண்டிற்கான கரும்பு அரவை துவங்க உள்ள நிலையில் அதற்கான முதற்கட்ட பணியாக கொதிகலன் இளஞ்சூடேற்று விழா நடைபெற்றது.
இதில், செயலாட்சியர் பூங்கோதை தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு பூஜை நடந்ததை தொடர்ந்து, கொதிகலன் இளஞ்சூடேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதையடுத்து திருவெண்ணெய்நல்லுார், பெரியசெவலை, அரசூர், ஏனாதிமங்கலம், பிள்ளையார்குப்பம், உளுந்துார்பேட்டை, எலவனாசூர்கோட்டை உள்ளிட்ட, 9 கரும்பு கோட்டங்களின் மூலம், 2025 –2026ல் ஆலை அரவைக்காக அதிக கரும்பு வழங்கிய அதிக மகசூல் எடுத்த விவசாயிகளில் முதல் மூன்று நபர்களை தேர்வு செய்து அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அவர்களுக்கு காசோலை, பாராட்டு சான்று மற்றும் நினைவு பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
இதில் ஆலை நிர்வாக ஊழியர்கள், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.