/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வேன் மீது பைக் மோதி வாலிபர் பலி
ADDED : அக் 24, 2026 06:51 AM
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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே வேன் மீது பைக் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் இறந்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்துார்பேட்டை அடுத்த கூவாகம் நத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வதுரை மகன் அய்யனார், 27; கூலித் தொழிலாளி. இவர், நேற்று அதிகாலை பைக்கில் மடப்பட்டு – திருக்கோவிலுார் வழியாக சென்றார்.
பருக்கம்பட்டு அருகே சென்ற போது முன்னாள் சென்ற வேன் டிரைவர் திடீரென பிரேக் அடித்ததால் பின்னால் சென்ற அய்யனார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வேனின் பின்பக்கத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அதில் அய்யனார் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.