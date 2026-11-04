/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தடுப்பு சுவரில் பைக் மோதி வாலிபர் சாவு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:17 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:17 PM
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விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் அடுத்த பஞ்சமாதேவி அருகே கனகம்பாளையத்தை சேர்ந்த விஜயராமன் மகன் விஷ்வா, 20; இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு 8:30 மணியளவில், பைக்கில் திண்டிவனத்தில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி வந்தார்.
பாப்பனப்பட்டை தாண்டி பைக் வந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக சாலை ஓரமாக இருந்த தடுப்புச்சுவர் மீது மோதி, கீழே விழுந்து, விஷ்வா பலத்த காயம் அடைந்தார்.
அவரை முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
இது விஜயராமன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.