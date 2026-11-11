/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பைக்குகள் மோதல் வாலிபர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே 2 பைக்குகள் மோதிய விபத்தில் வாலிபர் இறந்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த முண்டியம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் நிர்மல்ராஜ், 22; இவர், தனது பைக்கில் நேற்று முன்தினம் திருக்கோவிலுார் மார்க்கத்தில் இருந்து விழுப்புரம் நோக்கி வந்தார்.
சென்னகுணம் காலனி கூட்ரோடு பகுதியில் வந்தபோது, எதிரில் சென்னகுணத்தை சேர்ந்த சுபாஷ், 27; என்பவர் ஓட்டிவந்த பைக், நிர்மல்ராஜ் பைக் மீது மோதியது. இதில், படுகாயமடைந்த நிர்மல்ராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
காயமடைந்த சுபாஷ் மற்றும் அவருடன் பைக்கில் வந்த அதே பகுதியை சேர்ந்த மணிகண்டன், 21; ஆகியோர் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். காணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.