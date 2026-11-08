கார் விபத்தில் வாலிபர் பலி போலீஸ் விசாரணை

ADDED : நவ 07, 2026 05:26 PM
கண்டாச்சிபுரம்: கார் விபத்தில் வாலிபர் பலியான விவகாரம் குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் செல்லம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கணபதி,29; வழக்கறிஞர். இவர் தனது நண்பர்கள் நவீன்குமார், 20;ராகவன், 22 ;சீனிவாசன்,23;தினேஷ், 24;கிஷோர்,24; ஆகியோருடன், கடந்த, 5ம் தேதி புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா சென்றார்.
தொடர்ந்து, நேற்று (நவ.,6) காரில் நண்பர்களுடன், காரில் வீடு திரும்பிக்கொண்டிருந்தார். மாலை 7:00 மணி அளவில் கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த முகையூர் குறுக்கு ரோடு அருகே வந்தபோது கார் அருகில் இருந்த பெயர் பலகை கம்பத்தின் மீது மோதி விபத்திற்கு உள்ளானது.
இது குறித்த தகவல் அறிந்த கண்டாச்சிபுரம் போலீசார் காரில் இருந்த அனைவரையும் மீட்டனர். அளவுக்கு அதிகமான போதையில் இருந்ததால் அனைவரையும் பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதில் தர்மபுரி மாவட்டம் முத்துனுாரைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் மகன் கிஷோர்,24;மயங்கிய நிலையில் சீட்டுக்கு அடியில் கிடந்தார்.
அவரை மீட்ட போலீசார் தனி ஆம்புலன்சில் முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு கிஷோரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து கணபதி உள்ளிட்ட 5 பேரின் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.