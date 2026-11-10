பால் வியாபாரி பணத்தை திருடிய வாலிபர் கைது

UPDATED : நவ 10, 2026 09:21 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
விழுப்புரம்: திண்டிவனத்தில் பால் வியாபாரி பணத்தை திருடிய வாலிபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
செங்கல்பட்டு, ஓரத்தி மெயின் ரோடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன், 43; ஓரத்தி பகுதியில் தனியார் பால் விற்பனை நிலையம் நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த 9ம் தேதி பால் எடுத்து வர திண்டிவனத்திற்கு மினி லாரியில் வந்தார். அப்போது, திண்டிவனம் – சென்னை சாலையில் புதிய பஸ் நிலையம் அருகே உள்ள டீ கடையில் டீ குடித்தார்.
பின், மினி லாரிக்கு சென்ற போது லாரியில் வைத்திருந்த 40 ஆயிரம் ரூபாய் வைத்திருந்த பையை காணவில்லை.
இது குறித்து, திண்டிவனம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனர். அதில், விழுப்புரம் அடுத்த வி.அகரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவரும், தற்போது கடலுார் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே சிறுவந்துார் கிராமத்தில் வசித்து வரும் வெங்கடேசன் மகன் அருண்குமார், 22; என்பவர் பணப்பையை திருடியது தெரியவந்தது. உடன் அவரை போலீசார் கைது செய்து, அவரிடம் இருந்து 19 ஆயிரத்து 650 ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.