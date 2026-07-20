/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ --ஆண்டாள் திருப்பாவை முற்றோதல், கோலாட்டம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:33 PM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையத்தில் ஆடிப்பூரத்தை முன்னிட்டு சர்வ சமுத்ர அக்ரஹாரத்தில் உள்ள வேணுகோபால சுவாமி கோயிலில் திருப்பாவை முற்றோதல், கோலாட்டம், பஜனை, சீர் வரிசை எடுத்து வழிபடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கோபிகளாக ஆண்டாளை பல்லக்கில் சுமந்தபடியும், கோலாட்டம் ஆடி, ஆரத்தி எடுத்து பஜனை பாடி, சீர் தட்டு ஏந்தி கண்ணன் வேடமிட்ட சிறுவர்கள் உரி அடித்தும் ஆண்டாள் தாயாரை வரவேற்றனர். கோயிலில் காத்திருந்த பக்தர்கள் திருப்பாவை பாராயணத்தை பாடினர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் சடகோப ராமானுஜ ஜீயர் ஆண்டாள் பெருமைகள், திருப்பாவையின் முக்கியத்துவம் பற்றி பேசி பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார். கோயிலில் ஏற்பாடுகளை அகத்திய தமிழ்ச்சங்கம், கோதை நாச்சியார் தொண்டர் குழாம், சந்தான வேணுகோபால சுவாமி கோயில் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.