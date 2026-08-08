ஆடி அமாவாசை வழிபாடு ;தயார் நிலையில் சதுரகிரி குடிநீருடன் தாணிப்பாறை வழியாக மலையேறுங்கள்
ஆடி அமாவாசை வழிபாடு ;தயார் நிலையில் சதுரகிரி குடிநீருடன் தாணிப்பாறை வழியாக மலையேறுங்கள்
ADDED : ஆக 07, 2026 05:51 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ஆக.8-
சதுரகிரியில் ஓடைகளில் நீர் வரத்தே இல்லாத நிலையில் பக்தர்களே போதிய குடிநீர் கொண்டு வருவதும், தாணிப்பாறை வழியாக மட்டுமே மலையேறுவதும் தான் பாதுகாப்பானது என்ற நிலை காணப்படுகிறது.
இக்கோயிலில் ஆடி அமாவாசை வழிபாட்டை முன்னிட்டு ஆக. 10 பிரதோஷ நாள் முதல்
13 வரை 4 நாட்கள், காலை 6:00 மணி முதல் 12:00 மணி வரை மட்டுமே பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட உள்ளனர்.
இந்நிலையில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் தாணிப்பாறை முதல் கோயில் வரை தேவையான மின்விளக்குகள், மருத்துவம், குடிநீர் உட்பட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் மதுரை, விருதுநகர் மாவட்ட அரசு நிர்வாகம் ஏற்படுத்தி தயார் நிலையில் உள்ளது. இரு மாவட்ட கலெக்டர்கள், காவல்துறை, வனத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் மலையில் கடும் வறட்சி காணப்படுவதால் ஓடைகளில் நீர் வரத்து இல்லை. கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உள்ளது. கோயில் நிர்வாகத்தின் சார்பில் 10 இடங்களில் குடிநீர் தொட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர். ஆனால் இவைகள் போதுமானதாக இருக்காது என்ற நிலையை காணப்படுகிறது.
எனவே, தங்களுக்கு தேவையான குடிநீரை பக்தர்கள் போதுமான அளவிற்கு தாங்களே கொண்டு வருவதே பாதுகாப்பானது. மேலும் அதிகாரப்பூர்வ வழியான தாணிப்பாறை வழியாக மட்டுமே பக்தர்கள் மலையேற வேண்டும். எளிதில் தீப்பற்றும் பொருட்கள் கொண்டு செல்வது, பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில் பயன்படுத்துவதை பக்தர்கள் தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தைகள், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள் மலை ஏறுவதை தவிர்க்க வேண்டுமென என வனத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.