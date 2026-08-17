﻿ நுாலகத்தில் த.வெ.க., நிர்வாகி ஆய்வு 'ரீல்ஸ்'

ADDED : ஆக 12, 2026 11:21 PM
சிவகாசி: விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி மாநகராட்சி நுாலகத்தில் ஆய்வு செய்து வீடியோ எடுத்த த.வெ.க., நிர்வாகி விக்னேஷ் குமார், அதை இன்ஸ்டாகிராமில் 'ரீல்ஸ்'ஆக வெளியிட்டார்.
சிவகாசி மாநகராட்சி நுாலகத்துடன் கூடிய அறிவுசார் மையம் செயல்படுகிறது. இங்கு அரசு போட்டித் தேர்வு, நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் படிக்கின்றனர்.
சிவகாசி சட்டசபை தொகுதி த.வெ.க., செயற்குழு உறுப்பினர் விக்னேஷ் குமார், இந்த நுாலகத்திற்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினார். அங்குள்ள பயிற்றுனர்கள், மாணவர்களிடம் குறைகளை வீடியோ பதிவு செய்தார். அந்த வீடியோவை சுற்றி நின்றே ஊரே பார்க்க களம் காண்பான், என்ற பாடலுடன் இணைத்து இன்ஸ்டாகிராமில் 'ரீல்ஸ்' வெளியிட்டார்.
அரசு அலுவலகங்களில் த.வெ.க., நிர்வாகிகள் ஆய்வு நடத்தக் கூடாது என ஏற்கனவே முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டிருந்தார். அந்த உத்தரவை மீறி த.வெ.க., நிர்வாகி ஆய்வு மேற்கொண்டு வீடியோ எடுத்துள்ளார்.