கூட்டுறவு டிப்ளமோவுக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ கூட்டுறவு டிப்ளமோவுக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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விருதுநகர்: மாவட்ட மண்டல இணைப்பதிவாளர் திருப்பதி செய்திக்குறிப்பு: தியாகி சங்கரலிங்கனார் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையத்தில் 2026–-27 ஆம் ஆண்டு முழுநேர கூட்டுறவு மேலாண்மை டிப்ளமோ படிப்புக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
www.tncu.tn.gov.in என்ற இணைய முகவரியில் ஜூலை 31் மாலை 5:00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஆக. 3 வரை சேர்க்கை நடக்கும். விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.100, பயிற்சிக் கட்டணம் ரூ.20 ஆயிரத்து 750, பயிற்சிகாலம்: ஒராண்டு 2 பருவமுறைகள். புதியபாடத்திட்டத்தின்படி தமிழில் மட்டுமே நடத்தப்படும் தேர்வுகள் தமிழில் மட்டுமே நடத்தப்படும். விவரங்களுக்கு 04562- 260293, 88071 59088 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம், என்றார்.