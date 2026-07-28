/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ கல்லுாரி செய்தி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM
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கூட்டமைப்பு துவக்க விழா
சாத்துார், ஜூலை 29-
நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் மின் மற்றும் மின்னணு பொறியியல் துறையின் 2026 -27 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான கூட்டமைப்பு துவக்க விழா நடந்தது.
சென்னை எச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்தின்இணை பொது மேலாளர் பாரதிராஜா ஆறுமுகம் தலைமை வகித்து கூட்டமைப்பை துவக்கி வைத்து பேசினார்.
ஜெர்மனி ராபர்ட் போஷ் நிறுவனத்தின் ரோபோட்டிக்ஸ் பிரிவு மூத்த திட்ட மேலாளர் கவுதமன் பாலசுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டு பேசினார்.
மாணவ மாணவியர்கள் பேராசிரியர்கள் பங்கேற்றனர்.