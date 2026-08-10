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பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம்

பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம்

ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:11 PM

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சிவகாசி, ஆக.

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சிவகாசி அருகே திருத்தங்கல் பகுதியில் கமிஷனர் கண்ணன், மாநகர் நல அலுவலர் ஸ்ரீதேவி தலைமையில் சுகாதார அலுவலர் ராமச்சந்திரன், சுகாதார ஆய்வாளர்கள், துாய்மை இந்தியா திட்ட பணியாளர்கள் அடங்கிய குழுவினர் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் குறித்து ஆய்வு செய்தனர். 27 கடைகளில் ஆய்வு‌ செய்யப்பட்டு‌ 4 கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ந்து பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு கடைகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரத்து 200 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

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