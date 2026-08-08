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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பணியாளர் நிகழ்வு நாள் கூட்டங்களை கலெக்டர்கள் தலைமையில் நடத்த கூட்டுறவு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பு

பணியாளர் நிகழ்வு நாள் கூட்டங்களை கலெக்டர்கள் தலைமையில் நடத்த கூட்டுறவு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பு

பணியாளர் நிகழ்வு நாள் கூட்டங்களை கலெக்டர்கள் தலைமையில் நடத்த கூட்டுறவு ஊழியர்கள் எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 05:22 PM

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விருதுநகர்:   தமிழகத்தில் மாவட்டங்கள் தோறும் கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்களுக்காக நடத்தப்படும் பணியாளர் நிகழ்வு நாள் கூட்டங்களை துறை உயரதிகாரிகளே நடத்துவதை விடுத்து கலெக்டர்களை கொண்டு நடத்தினால் தீர்வுகள் விரைந்து கிடைக்கும் என கூட்டுறவு ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர்.

  தமிழகத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்களில் கூட்டுறவு துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் பணி சார்ந்த குறைகளை அதிகாரிகளிடம் நேரடியாக தெரிவிப்பதற்காகத்தான் பணியாளர் நிகழ்வு நாள் நடத்தப்படுகிறது. இதில் பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு, ஊதியம், நிலுவைத் தொகைகள், பணிப்பதிவு தொடர்பான பிரச்னைகள், ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடர்பான விளக்கங்கள், பணியிட வசதிகள், நிர்வாகக் குறைகள், சேவை நிபந்தனைகள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் குறித்து ஊழியர்கள் உயரதிகாரிகளிடம் மனு வழங்குவர். 

  தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள புதிய அரசு இதை கள அலுவலர்களான கூட்டுறவு சார் பதிவாளர்களிடம் வழங்க அறிவுறுத்தி உள்ளது. முன்பு கூட்டுறவு சங்கங்களின் மாவட்ட இணைப்பதிவாளரிடம் வழங்கிய நிலையில், தற்போது மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

  இருப்பினும் இந்த பணியாளர் நிகழ்வு நாள் கூட்டங்களை கலெக்டர் தலைமையில் நடத்தி அவரது நேரடி கண்காணிப்பில் தீர்வு காண எதிர்பார்க்கின்றனர்.

  குறிப்பாக துறை, பணி சார்ந்த புகார்களை யார் மீது அளிக்கிறோமோ அந்த உயரதிகாரிகளே விசாரிக்கும் போக்கு உள்ளது அல்லது எந்த ஊழியர் மீது உயரதிகாரி குற்றம்சாட்டினாரோ அவரே மீண்டும் அவரிடம் மனு பெறும் நிலை உள்ளது.  புகார்களை துறை மேலதிகாரிகளிடமே கொடுப்பதால் தீர்வு இழுத்தடிக்கப்படுவது தொடர்கிறது.

   கலெக்டர்கள் இதற்கு என மாதம் ஒரு நாள் தனியே ஒதுக்கி கூட்டம் நடத்தும் பட்சத்தில் கூட்டுறவுத்துறையில் நிலவும் ஓய்வூதிய பணப்பலன் முடக்கம், காலிப்பணியிடங்களால் ஏற்படும் பணிச்சுமை உள்ளிட்ட பல்வேறு குளறுபடிகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். தங்கள் கோரிக்கைக்கு அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும் என கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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