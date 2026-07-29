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சேதமான அரசு துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் பீதியில் நோயாளிகள்

சேதமான அரசு துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் பீதியில் நோயாளிகள்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM

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திருச்சுழி, ஜூலை 30 -

திருச்சுழி அருகே அரசு துணை சுகாதார நிலைய கட்டடம் சேதமடைந்துள்ளதால் பணியாளர்களும், நோயாளிகளும் பீதியில் உள்ளனர்.

திருச்சுழி ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த பூலாங்காலில் அரசு ஆரம்ப துணை சுகாதார நிலையம் உள்ளது. பூலாங்கால், கீழப்பட்டி, கீழ பூலாங்கால், செங்குளம், வடக்குப்பட்டி, புரசலூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இங்கு சிகிச்சை பெற வருவர். குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடுவதற்கு தாய்மார்கள் வருவர். உடல் பாதிப்பு, அவசர சிகிச்சைக்கு மக்கள் இந்த துணை சுகாதார நிலையத்தை தான் நம்பி உள்ளனர். கட்டடம் கட்டி 30 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், பல பகுதிகள் சேதமடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. உள்ளே பணி செய்ய செவிலியர்கள் பயப்படுகின்றனர். சிகிச்சை பெற வரும் நோயாளிகளும் தயங்குகின்றனர்.

மாவட்ட நிர்வாகம் இந்தப் பகுதி மக்களின் நலனை கருதி நவீன வசதிகள் கொண்ட புதிய கட்டடம் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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படம் உள்ளது

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