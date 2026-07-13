/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ வாகனம் மோதி மான் பலி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:50 PM
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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், ஜூலை 14-
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நான்கு வழிச்சாலையில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி ஆண் மான் ஒன்று கொம்பு துண்டாகி சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தது.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் வனப்பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவும் சூழலில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இருந்து கிருஷ்ணன் கோயில் செல்லும் நான்கு வழிச்சாலையில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் கொம்பு துண்டாகி ஆண் மான் பலியானது. சமீபகாலமாக வனப்பகுதியில் இருந்து வனவிலங்குகள் வெளியேறி கிராமங்களுக்குள் வருவதை தடுக்க வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.