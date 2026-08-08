ஈ டெண்டரால் ஊராட்சிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு சிக்கல்
ஈ டெண்டரால் ஊராட்சிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு சிக்கல்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM
அருப்புக்கோட்டை, ஆக. 8-
உள்ளாட்சிகளில் வளர்ச்சி பணிகளுக்கு ஈ டெண்டர் முறையை அமுல்படுத்தியதால் அத்தியாவசிய பணிகள் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
நகராட்சிகள் , ஊராட்சிகளின் மத்திய, மாநில அரசுகள் ஒதுக்கும் நிதியிலிருந்து வளர்ச்சி பணிகள் செய்யப்படுகிறது. குடிநீர், வாறுகால், தெருவிளக்குகள், ரோடு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு அந்தந்த ஊராட்சிகள் நகராட்சிகளில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு டெண்டர் மூலம் பணிகள் வழங்கப்படுகிறது. தற்போது, புதிய அரசு ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு ஜூலை 17 முதல், ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் செய்யப்படும் பணிகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் மட்டும் டெண்டர் விடப்படுகிறது. மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் ஆன் லைன் மூலம் டெண்டர் கோரலாம். இதில் டெண்டர் எடுத்த ஒப்பந்ததாரர் பணிகள் செய்ய 15 நாட்களுக்கு மேல் ஆகிறது. இதனால் ஊராட்சிகளில் அத்தியாவசிய பணிகளான குடிநீர் குழாய் உடைப்புகள், மின் மோட்டார் பழுது ,தெருவிளக்கு பழுது உள்ளிட்ட பணிகளை உடனுக்குடன் செய்ய முடியவில்லை.
அருப்புக்கோட்டை உள்ள பல ஊராட்சிகளில் குடிநீர் பிரச்சனை தலைவிரித்து ஆடுகிறது. பல பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவு, மின் மோட்டார் பழுது ஆகியவற்றை உடனுக்குடன் செய்ய முடியாததால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்பு வருகிறது. அத்தியாவசிய பணிகளை உடனுக்குடன் கலெக்டரின் உத்தரவின் பேரில் செய்ய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும். அவசியமான பணிகளை செய்ய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு அதிகாரம் வழங்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.--