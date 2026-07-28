சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் சமையலர் ,உதவியாளர் நியமிக்க எதிர்பார்ப்பு
சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதல் சமையலர் ,உதவியாளர் நியமிக்க எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM
சாத்துார், ஜூலை 29-
சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு உணவு சமைத்து தரும் சமையலர் ,உதவியாளரை கூடுதலாக நியமிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
சாத்துார் அரசு மருத்துவமனையில் தினமும் 600க்கும் மேற்பட்ட புற நோயாளிகளும் 50-க்கும் மேற்பட்ட உள் நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இங்கு சிகிச்சை பெறும் நபர்களுக்கு காலையில் இட்லி, பால் வழங்கப்படுகிறது. மதியம் சாப்பாடு மாலையில் சுண்டல் வழங்கப்படுகிறது.
சிகிச்சை பெரும் நபர்களுக்கு உணவு வழங்குவதற்காக சமையலர் ஒருவரும் அவருக்கு உதவியாக ஒருவரும் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் விடுமுறையில் சென்று விட்டால் தற்காலிக பணியாளரை தேடி அலையும் நிலை உள்ளது.
இங்கு சமையலர் ,உதவியாளர் விடுமுறை சொல்லும் போது துாய்மை பணியாளர்களை வைத்து உணவு சமைத்து வழங்கும் நிலை உள்ளது.
ஒரே ஒரு சமையலர் மட்டும் இருப்பதால், அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகும் நிலை உள்ளது.எனவே சாத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் கூடுதலாக தலா ஒரு சமையலர் , உதவியாளரை நியமிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.