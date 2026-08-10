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மாவட்டத்தில் டிராபிக் போலீசார்  எண்ணிக்கை அதிகரிக்க எதிர்பார்ப்பு

மாவட்டத்தில் டிராபிக் போலீசார்  எண்ணிக்கை அதிகரிக்க எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை உயர்வுக்கு ஏற்ப போக்குவரத்து போலீசார் பணியிடங்கள் கூடுதல் செய்யப்படாமல் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளது. இதனால் மற்ற ஸ்டேஷன்களில் பணியில் இருப்பவர்களை உதவிக்கு அழைத்து போக்குவரத்து பணிகளை சரிசெய்ய வேண்டிய நிலையே நீடிக்கிறது.

மாவட்டத்தில் நகர், ஊரகப்பகுதிகளில் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. மேலும் டூவீலர், கார், ஆட்டோ, வேன், லாரி ஆகிய வாகனங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அதிகப்படியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் நகர் பகுதிகள், முக்கிய வீதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் அருப்புக்கோட்டை 10, விருதுநகர் 10, சிவகாசி 20, சாத்துார் 20, ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார் 10, ராஜபாளையம் 20 என மொத்தம் மாவட்டத்தில் 90 போக்குவரத்து போலீசார் மட்டுமே பணியில் இருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். விருதுநகரில் 6 பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை 1990 ஆண்டு மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை ஏற்ப உள்ளது.

அரசின் மற்ற துறைகளில் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து போலீசாரின் பணியிடங்கள் மட்டும் அதிகரிக்கப்படவில்லை.

மேலும் லோக்சபா, சட்டசபை தேர்தலில் நட்சத்திர வேட்பாளர்கள் நிற்கும் மாவட்டமாக மாறியது. இங்கு நடந்த பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க தேசிய, மாநில முக்கியஸ்தர்கள் வருகையால் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெரிசலை சீரமைக்க முடியாமல் போக்குவரத்து போலீசார் திண்டாடினர்.

ஸ்டேஷன் பணியில் இருந்தவர்களில் சிலரை உதவிக்கு அழைத்து போக்குவரத்து பணிகளை சரி செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் ஸ்டேஷன் பணிக்கு ஆட்கள் இல்லாமல் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டது. தேர்தல் முடிந்து பணியிடங்களை அதிகரிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என அதிகாரிகள் கூறிய நம்பிக்கையில் பணியாற்றினர்.

ஆனால் அது நடக்குமா என்ற சந்தேகம் தற்போது ஏற்பட்டதால் பலரும் போக்குவரத்து பணியில் இருந்து ஸ்டேஷன் பணிக்கு பணிமாறுதல் கோரும் நிலை உருவாகியுள்ளது. எனவே மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து போலீசாரின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும்.

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