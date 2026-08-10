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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ அடிப்படை வசதிகளுடன் பஸ் ஸ்டாண்ட் வெம்பக்கோட்டையில் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு

அடிப்படை வசதிகளுடன் பஸ் ஸ்டாண்ட் வெம்பக்கோட்டையில் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு

அடிப்படை வசதிகளுடன் பஸ் ஸ்டாண்ட் வெம்பக்கோட்டையில் அமைக்க எதிர்பார்ப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:00 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:00 PM

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சிவகாசி: வெம்பக்கோட்டையில் பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லாததால் அனைத்து பஸ்களும் பயணிகளை ரோட்டிலேயே ஏற்றி இறக்கி செல்கிறது. இதனால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன் விபத்தும் ஏற்படுகிறது. எனவே இங்கு அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்க வேண்டும் என இப்பகுதியினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

வளர்ந்து வரும் பகுதியான வெம்பக்கோட்டையில் தாலுகா அலுவலகம், ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம், உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலகம், தீயணைப்பு நிலையம், வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், அரசு பள்ளிகள், போலீஸ் ஸ்டேஷன் உட்பட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும் வெம்பக்கோட்டையைச் சுற்றிலும் 200 க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு ஆலைகள் உள்ளன.

இந்த ஒன்றியத்தில் உள்ள 48 ஊராட்சிகளின் மக்களுமே இங்கு பல்வேறு தேவைகளுக்கும் வருகின்றனர். வெம்பக்கோட்டையில் இருந்து ஆலங்குளம், சாத்துார், கோவில்பட்டி, சங்கரன்கோவில், கழுகுமலை, திருவேங்கடம் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு அரசு, தனியார் பஸ்கள் அதிக அளவில் இயக்கப்படுகிறது. காலை, மாலை நேரங்களில் வெளியூர்களில் இருந்து அரசு பணியாளர்கள், பள்ளி மாணவர்கள், பட்டாசு தொழிலாளர்கள் என தினமும் 1000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

இந்நிலையில் இங்கு பஸ் ஸ்டாண்ட் இல்லாததால் அரசு, தனியார் பஸ்கள் ரோட்டிலேயே பயணிகளை ஏற்றி இறக்கி செல்கின்றன.இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதோடு விபத்துகளும் ஏற்படுகிறது. மழை, வெயில் காலங்களில் பஸ்சிற்காக காத்திருக்கும் பயணிகள் ஒதுங்க இடம் இன்றி ரோட்டிலும் கடைகளின் ஒரமும் நிற்க வேண்டியுள்ளது.

எனவே வெம்பக்கோட்டையில் விரைவில் அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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