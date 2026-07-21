/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM
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சாத்துார், ஜூலை 22-
சாத்துார் ஆர்.டி.ஓ. ,அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம் நடந்தது.
ஆர்.டி.ஓ. கனகராஜ் தலைமை வகித்தார். சாத்துார், வெம்பக்கோட்டை ராஜபாளையம், ஸ்ரீவி., விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு தங்கள் குறைகளை மனுக்களாக வழங்கினர். வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள்,வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள்,வனத்துறை அதிகாரிகள்,மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.