வாழையில் அதிக லாபம் சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்
வாழையில் அதிக லாபம் சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டும் விவசாயிகள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
சிவகாசி, ஜூலை 22 -
சிவகாசி பகுதியில் வாழையில் அதிக லாபம் கிடைப்பதால் விவசாயிகள் அதிகமாக சாகுபடி செய்து வருகின்றனர்.
சிவகாசி அருகே சுக்கிரவார்பட்டி நத்தம்பட்டி, பாறைப்பட்டி, சித்தமநாயக்கன்பட்டி, காளையார் குறிச்சி, உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் 300 ஏக்கர் வரை வாழை பயிரிட்டுள்ளனர். மோட்டார் பாசனத்தில் மட்டுமே பயிரிடப்படும் வாழை ஒரு ஏக்கருக்கு நன்கு பராமரிக்க அதிகபட்சம் ரூ. ஒன்று முதல் ஒன்றரை லட்சம் வரை செலவாகிறது.
ஆறு மாத கால பயிரான வாழையில் காய், பழம், இலை, பூ, நார், என மரத்தில் எந்தக் கழிவுகளுமே இல்லாமல் அனைத்துமே வியாபாரப் பொருளாக உள்ளது. இதனால் ரூ. 4 லட்சம் வரை நிச்சயமாக வருவாய் கிடைக்கின்றது. தண்ணீர் வசதி இருந்தால் ஆண்டு முழுவதுமே மீண்டும் மீண்டும் வாழைக் கன்றை அடுத்தடுத்து நட்டுக் கொண்டே இருக்கலாம். ஒரு சில நேரங்களில் அடிக்கும் பலத்த காற்று பெய்யும் கனமழையால் மட்டுமே எப்போதாவது பாதிப்பு ஏற்படும். இல்லையெனில் எப்பொழுதுமே வாழையில் லாபம் மட்டுமே கிடைப்பதால் விவசாயிகள் இதனை தொடர்ந்து வாழைக்கன்று நட்டு வருகின்றனர்.
பொன்னுப்பாண்டி, விவசாயி, இயற்கை சீற்றங்கள் ஏற்பட்டால் தவிர வாழையில் எப்பொழுதுமே நஷ்டம் இல்லை. மற்றபடி தண்ணீர் இருந்தால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். ஏனெனில் வாழையில் கழிவு என்பதே கிடையாது. அனைத்துமே பணமாக்க முடியும். பெரும்பாலும் வாழை விவசாயிகளை எப்பொழுது கைவிட்டது இல்லை, என்றார்.