/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பட்டாசு திரி பறிமுதல் 5பெண்கள் உட்பட 8 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:41 PM
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சாத்துார், ஜூலை 29-
வெம்பக்கோட்டை மற்றும் சுற்றுப்பகுதியில் வீடுகளில் அரசு அனுமதி இன்றி பட்டாசு தயாரிக்கப்படுகிறதா என கண்டறிய போலீசார் நேற்று சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சேது ராமலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த வசந்தி 41. வீரலட்சுமி 40. பால சரஸ்வதி 48 .சங்கீதா 36. சசிகலா 42.மீனாட்சிபுரம் அங்காள ஈஸ்வரி 60. தாயில்பட்டி குழந்தைவேல் 50. ரவிச்சந்திரன் 40.உள்ளிட்டவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் அரசு அனுமதி இன்றி எளிதில் தீ பற்றக்கூடிய பட்டாசு திரியை பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது.
சுமார் 1000 குரோஸ் பட்டாசு திரியை போலீசார் பறிமுதல் செய்து அவர்களை கைது செய்தனர்.வெம்பக்கோட்டை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.