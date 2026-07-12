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தி.மு.க., வில் இருந்து விலகிய முன்னாள் நகராட்சி தலைவர்

தி.மு.க., வில் இருந்து விலகிய முன்னாள் நகராட்சி தலைவர்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:44 PM

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சிவகாசி, ஜூலை 12 -

சிவகாசியைச் சேர்ந்த ஞானசேகரன் 1996 ,2001ல் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் த.மா.க., சார்பில் போட்டியிட்டு நகராட்சி தலைவராக வெற்றி பெற்றார்.

2011ல் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார். சிவகாசி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் தி.மு.க.,வில் இணைந்தார். தொடர்ந்து நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிட்டு கவுன்சிலராக வெற்றி பெற்றார். மேலும் கட்சியில் பகுதி செயலாளராகவும் பொறுப்பு கொடுத்தனர். இந்நிலையில் இவர் கட்சியிலிருந்து விலகிய ராஜினாமா கடிதத்தை தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், பொது செயலாளர் துரைமுருகன், தலைமை நிலைய செயலாளர் பாரதி, மாவட்ட செயலாளர் தங்கம் தென்னரசு ஆகியோருக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

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