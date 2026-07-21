மாட்டுவண்டி மோதி சிறுமி பலி --கூலி தொழிலாளிக்கு 2 ஆண்டு சிறை
மாட்டுவண்டி மோதி சிறுமி பலி --கூலி தொழிலாளிக்கு 2 ஆண்டு சிறை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
ராஜபாளையம், ஜூலை 21-
ராஜபாளையம் அருகே மாட்டு வண்டி மோதி வர்ஷா 12, உயரிழந்த வழக்கில் கணேசன் 47, 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து ராஜபாளையம் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ராஜபாளையம் அருகே கிருஷ்ணாபுரத்தை சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து. மனைவி புவனேஸ்வரி. இவர்களுக்கு வர்ஷா 12, என்ற மகள் இருந்தார்.
புவனேஸ்வரி, வர்ஷா உடன் 2015 ஜூன் 14-ல் உறவினர் வீட்டுக்கு சென்ற போது காலை 8:30 மணியளவில் தெருவில் வர்ஷா சைக்கிள் ஓட்டிக் கொண்டிருந்தார். சோலைச் சேரியை சேர்ந்த கணேசன் 47, ஓட்டி வந்த மாட்டு வண்டி வர்ஷா மீது மோதியதில் தலையில் காயமடைந்த வர்ஷா சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார். சேத்துார் ஊரக போலீசார் கணேசனை கைது செய்தனர்.
ராஜபாளையம் சார்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இதில் கணேசனுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை ,ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி சுந்தர காமேஷ் மார்த்தாண்டன் தீர்ப்பளித்தார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவிட்டார்.