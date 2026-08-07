/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ பத்ம விருதுகள் பெற அழைப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
அ நிறம் | அளவு
விருதுநகர்: கலெக்டர் சுகபுத்ரா செய்திக்குறிப்பு: 2027 குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு கலை, இலக்கியம், கல்வி, விளையாட்டு, மருத்துவம், சமூகப் பணி, அறிவியல், பொறியியல், பொது விவகாரங்கள், குடிமைப் பணிகள், வர்த்தகம், தொழில் போன்ற அனைத்துத் துறைகளிலும், பிரிவுகளிலும் சிறந்த, விதிவிலக்கான சாதனைகள், சேவைகள் செய்தோருக்கு பத்ம விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. . https://awards.gov.in தளத்தில் விண்ணப்பிக்க இன்றே(ஜூலை 31) கடைசி நாள், என்றார்.