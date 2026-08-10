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முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுக்கு அழைப்பு

முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுக்கு அழைப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:52 PM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்க https://tncmtrophy.sdat.in என்ற இணைதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் மாவட்ட, மண்டல, மாநில அளவில் நடப்படவுள்ள போட்டிகளில் கடந்தாண்டு  38 வகையான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது.

இவற்றுடன் நடப்பாண்டு முதல் வில் வித்தை, வுஷூ, துப்பாக்கி சுடுதல், யோகா, மல்லர்கம்பம், ஸ்பீடு ஸ்கேட்டிங், நீர் விளையாட்டுக்கான கயாக்யிங், கேனோயிங் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் 45 வகையான விளையாட்டு போட்டிகள் செப்டம்பர் முதல் அக்டோபர் வரை நடக்கிறது. இணையத்தில் விண்ணப்பித்து பதிவு செய்ய ஆக.31 மாலை 6:00 மணி இறுதி நாள் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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