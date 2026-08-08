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இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் ஆடி திருவிழா கொடியேற்றம்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் ஆடி திருவிழா கொடியேற்றம்

ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 04:41 PM

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சாத்துார், ஆக. 8-

சாத்துார் இருக்கன் குடி மாரியம்மன் கோயில் ஆடி கடைசி வெள்ளி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் நேற்று துவங்கியது.

தென் தமிழகத்தில் பிரசித்தி பெற்ற இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் தை ,ஆடி மாதம் கடைசி வெள்ளிக்கிழமைகளில் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம்.

ஆடி கடைசி வெள்ளி திருவிழா ஆக.14 ல் நடப்பதை முன்னிட்டு நேற்று கோயில் கொடிமரத்தில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் திருவிழா கொடியேற்றம் நடந்தது.

காசி விஸ்வநாதர் பட்டர், முத்துக்குமார் பட்டர் தலைமையில் பட்டர்கள் கோயில் கொடி மரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் , பூஜைகள் செய்து கொடியேற்றி தீபாராதனை செய்தனர்.

ஆக. 14 ல் அம்மன் ரிஷப வாகனத்தில் வைப்பாற்றில் எழுந்தருளி இருக்கன்குடியில் வீதிகள் வலம் வந்து மறுநாள் கோயிலை வந்தடைவார்.

நேற்று நடந்த கொடியேற்றுவிழாவில் கோயில் பரம்பரை பூஜாரிகள் அறங்காவலர்கள் குழு தலைவர் ராமமூர்த்தி பூஜாரி, கோயில் உதவி ஆணையர் இளங்கோவன், சாத்துார் டி.எஸ்.பி. குருசாமி மற்றும் பரம்பரை அறங்காவலர்கள் குழு பூஜாரிகள், மற்றும் ஊர் நாட்டாமைகள் முக்கிய பிரமுகர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகள் செய்திருந்தனர்.

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