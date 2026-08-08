/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ சனிக்கிழமைகளிலும் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கல்
ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM
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அருப்புக்கோட்டை, ஆக. 8-
விருதுநகர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மாணிக்கம் விடுத்துள்ள செய்தி குறிப்பு : விருதுநகர் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் அருப்புக்கோட்டை பகுதி போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பணியிடம் காலியாகவே உள்ளது. இதனால் புதிய ஓட்டுநர் உரிமம் பெறுவதற்காக வரும் மக்களின் சிரமங்களை தவிர்க்கும் பொருட்டு அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் புதிய ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என, தெரிவித்துள்ளார்.
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