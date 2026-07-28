/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:02 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகரில் 3437 பேருக்கு புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகளை அமைச்சர்கள் ஜெகதீஸ்வரி, கீர்த்தனா வழங்கினர். கலெக்டர் சுகபுத்ரா தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் செல்வம், கார்த்திக் முன்னிலை வகித்தனர். ராஜபாளையத்தில் 554, அருப்புக்கோட்டை 352, காரியாபட்டி 360, சாத்துார் 289, சிவகாசி 934, ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் 360, திருச்சுழி 187, வத்திராயிருப்பு 324, வெம்பக்கோட்டை 291, விருதுநகர் 340 என 3437 பயனாளிகளுக்கு புதிய ஸ்மார்ட் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டது.
அரசு மக்களுக்குத் தேவையான அனைத்து திட்டங்களையும் வரும் காலங்களில் தொடர்ச்சியாக நிறைவேற்றித் தரும். மகளிருக்கான ரூ.2500 உதவித்தொகை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் அமர்நாத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.