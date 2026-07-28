பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி  அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் விரிவாக்கம்   பேராசிரியர்களை நிரப்புவதும் அவசியம்

பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் விரிவாக்கம் பேராசிரியர்களை நிரப்புவதும் அவசியம்
பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் விரிவாக்கம் பேராசிரியர்களை நிரப்புவதும் அவசியம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
விருதுநகர், ஜூலை 29 -
சென்னை, திருச்சி, செங்கல்பட்டு, மதுரை, விழுப்புரம், தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி படிப்புகள் இருந்தும் சென்னை தவிர மற்ற அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாகவே உள்ளது. அனைத்து அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளுக்கும் பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி படிப்பை விரிவாக்கம் செய்து பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
தமிழகத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகளில் சென்னை, திருச்சி, செங்கல்பட்டு, மதுரை, விழுப்புரம், தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகளில் மட்டும் பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி என்ற 4 ஆண்டுகள் படிப்புகள் தலா 20 இடங்களுடன் செயல்படுகிறது. தொழில்முறை படிப்பாக இருப்பதால் ஆண்டுக்கு ரூ.4 லட்சம் வரை தனியார் கல்லுாரிகள் கட்டணமாக வசூலிக்கின்றன.
சென்னை தவிர மற்ற 5 அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிகள் பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி படிப்பை கற்றுக்கொடுக்க பேராசிரியர் பணியிடங்கள் இருந்தும் நிரப்பப்படவில்லை. இதனால் மருத்துவ மாணவர்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்கும் கண் சிகிச்சைத்துறையின் பேராசிரியர்களே, ஆப்தோமெட்ரி மாணவர்களுக்கும் கற்றுக்கொடுக்கின்றனர்.
எனவே அனைத்து அரசு மருத்துவக்கல்லுாரிக்கும் பி.எஸ்.சி., ஆப்தோமெட்ரி படிப்புகளை விரிவுப்படுத்தி செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவும் அதற்கான பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.