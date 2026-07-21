ரோடு போட தோண்டி 5 வாரங்கள் ஆகுது இன்னும் துவங்கலை பணிகள்

ரோடு போட தோண்டி 5 வாரங்கள் ஆகுது இன்னும் துவங்கலை பணிகள்
ரோடு போட தோண்டி 5 வாரங்கள் ஆகுது இன்னும் துவங்கலை பணிகள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் நந்திரெட்டியபட்டி அருகே ரோடு போட தோண்டி 5 வாரங்கள் ஆகி விட்ட நிலையில் தற்போது வரை பணிகள் துவங்காததால் ஜல்லிக்கற்கள் மீது வண்டியை ஓட்டி அம்மக்கள் அல்லல்படுகின்றனர்.
விருதுநகர் சிவஞானபுரம் ஊராட்சிக்கு புல்லலக்கோட்டையில் இருந்து நந்திரெட்டியபட்டிக்கு செல்லும் ரோடும், நந்திரெட்டியபட்டியில் இருந்து சிவஞானபுரம் கிராமத்திற்கு செல்லும் ரோடும், சிவஞானபுரத்தில் இருந்து கல்லுபட்டி ரோடு சந்திக்கும் இடமும் வரை உள்ள ரோடும் புதுப்பிப்பதற்காக தோண்டி சமன்படுத்தப்பட்டது. குமராபுரம், நந்திரெட்டியபட்டி, சிவஞானபுரம் செல்ல இந்த ரோடுகள் பிரதானம் என்பதால் தினசரி நிறைய வாகனங்கள் இங்கு வந்து செல்கின்றனர். ஊரக பகுதி என்றாலும், நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து விட்டன.
தோண்டி போட்டுள்ள ரோடுகளை போடாமல் ஊராட்சி நிர்வாகம் தொடர்ந்து தாமதித்து வருகிறது. 5 வாரங்கள் ஆகின்றன. தினசரி இப்பாதையை பயன்படுத்தும் மக்கள் முதுகு வலியோடு வீடு திரும்புகின்றனர். சிலர் ஜல்லி கற்கள் சறுக்கி விபத்தில் கை, கால்களில் காயமடைகின்றனர்.
எனவே ரோடு போடும் பணிகளை விரைந்து செய்ய வேண்டும். இருபுறமும் தெருவிளக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும்.