பொறியாளர், உதவி கமிஷனர்கள் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களில் ஆட்கள் இல்லை சிவகாசி மாநகராட்சியில் பணிகள் பாதிப்பு
பொறியாளர், உதவி கமிஷனர்கள் உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களில் ஆட்கள் இல்லை சிவகாசி மாநகராட்சியில் பணிகள் பாதிப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
சிவகாசி, ஜூலை 22 -
சிவகாசி மாநகராட்சியில் உதவி கமிஷனர்கள், பொறியாளர், உட்பட 20 க்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்களால் அடிப்படை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதிகாரிகள் பணிசுமையில் தவித்து வருகின்றனர்.
சிவகாசி, திருத்தங்கல் நகராட்சிகள் மற்றும் பள்ளபட்டி, செங்கமலநாச்சியார்புரம், ஆணையூர் உள்ளிட்ட 9 ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டு சிவகாசி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 9 ஊராட்சிகளிலும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பதவியில் இருந்ததால் முதற்கட்டமாக திருத்தங்கல், சிவகாசி நகராட்சிகளை இணைக்கப்பட்டு 2021 ல் மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது.
வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டு, 4 மண்டங்கலங்கள், 48 வார்டுகள், உருவாக்கப்பட்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. கமிஷனர் தவிர வேறு பணியிடங்களுக்கு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படாததால் மேலாளர், கண்காணிப்பாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளை திருத்தங்கல், சிவகாசி நகராட்சியில் பணியாற்றிய அலுவலர்களே கூடுதலாக கவனித்து வந்தனர். இதனால் மாநகராட்சி வளர்ச்சி பணிகள், அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டது. மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டு 3 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மாநகர் நல அலுவலர், மாநகர பொறியாளர், உதவி கமிஷனர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
தற்போது மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 5 உதவி கமிஷனர்கள் பணி புரிய உள்ள நிலையில், 4 உதவி கமிஷனர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமலேயே உள்ளது. இதனால் மக்கள் பணிகளை மேற்பார்வை செய்தல், மனுக்களுக்கு தீர்வு காண்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
பொறியியல் பிரிவில் மாநகர் பொறியாளர் பணியிடம் ஆறு மாதமாக காலியாக உள்ள நிலையில் 8 உதவி பொறியாளர்களுக்கு 3 பேரும், 11 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களுக்கு 6 பேர் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர். மாநகராட்சியில் பல்நோக்கு மாநாட்டு கூடம், ரோடு பணிகள் புதிய மாநகராட்சி அலுவலக கட்டுமான பணி, வணிக வளாகம் மற்றும் நடந்து வரும் நிலையில் பொறியியல் பிரிவில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களால் பணிகள் தேக்கமடைந்து உள்ளது. வருவாய் பிரிவில் 11 வருவாய் உதவியாளர்களில் 5 இடங்கள் காலியாக உள்ளதால் புதிய சொத்து வரி தீர்வை, வரி வசூல் பணிகள் தேக்கமடைந்துள்ளது.
நகரமைப்பு பிரிவில் உதவி திட்டமிடுநர் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால் புதிய கட்டடங்களுக்கு திட்ட அனுமதி வழங்குவதில் தாமதம் நிலவுகிறது. உதவி கமிஷனர்கள், மாநகர் பொறியாளர் உட்பட பல்வேறு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதால் ஒரு அதிகாரி விடுப்பு எடுத்தால் பொறுப்பை கவனிப்பதற்குகூட அதற்கான நிலையில் அதிகாரிகள் பணியில் இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. இதனால் அதிகாரிகள் பணிசுமையால் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
சிவகாசி மாநகராட்சி உடன் இணைக்கப்பட்ட 9 ஊராட்சிகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில், ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டு வார்டு மறுவரையரை செய்த பின்னரே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த வேண்டும். ஊராட்சிகள் இணைக்கபட்டால் 1.26 லட்சமாக உள்ள மாநகராட்சி மக்கள் தொகை (2011 கணக்கெடுப்பின் படி) 2.70 லட்சமாக உயரும். மாநகராட்சி எல்லை 19.89 சதுர கிலோ மீட்டரில் இருந்து 121.80 சதுர கிலோ மீட்டராக உயரும். மேலும் கிராமப் புறங்களில் சாலை மேம்பாட்டு, சுகாதாரம் உட்பட மாநகராட்சிக்கு இணையாக அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதால் அதிகாரிகளுக்கு பணிச்சுமை மேலும் அதிகரிக்கும். இதனால் மாநகராட்சியில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவது உடன், கூடுதல் பணியிடங்களை ஒதுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.