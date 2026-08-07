எம்.எல்.ஏ., ஆய்வுக்கு பின்னும் பயன்பாட்டிற்கு வராத புது பஸ் ஸ்டாண்ட் கழிப்பறை
எம்.எல்.ஏ., ஆய்வுக்கு பின்னும் பயன்பாட்டிற்கு வராத புது பஸ் ஸ்டாண்ட் கழிப்பறை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 06:11 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் எம்.எல்.ஏ., செல்வம் கழிப்பறையை ஆய்வு செய்த பின்பும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது. விரைந்து செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டில் கழிப்பறை, சுற்றுச்சுவர் உள்ளிட்டவை கட்ட ரூ.1.30 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டு இப்போது வர்ணம் பூசும் பணி முடிந்துள்ளது. கழிப்பறையில் இன்னும் தரைத்தளம் போடும் பணி நடக்கவில்லை.
எம்.எல்.ஏ., செல்வம் ஒரு மாதம் முன்பு ஆய்வு செய்யும் போதும் இதே நிலை தான் இருந்தது. விரைவில் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தார். இப்போதும் பணிகள் எதுவும் நடக்காமல் உள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் கழிப்பறை பணிகளை முடிப்பதை தாமதப்படுத்தி பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
புது பஸ் ஸ்டாண்ட் கழிப்பறை பயன்பாடு இல்லாததால் சிறுநீர் கழிக்க இடமின்றி திண்டாடுகின்றனர்.
பயணிகள் சேதமான, சரிவர பராமரிக்கப்படாத தொற்று அபாயம் உள்ள சிறு கழிப்பறைகளை மட்டும் பயன்படுத்துகின்றனர். எனவே நகராட்சி நிர்வாகம் செயல்படாத கழிப்பறைகளை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.