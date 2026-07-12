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பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கை இல்லை; பயணிகள் அவதி/2C

பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கை இல்லை; பயணிகள் அவதி/2C

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM

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அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் பஸ் ஸ்டாப் இருந்தும் இருக்கை வசதி இல்லாததால், பயணிகள் நின்று கொண்டே இருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.

அருப்புக்கோட்டை அகம்படியர் பஸ் ஸ்டாப் வழியாக திருச்சுழி, நரிக்குடி, கமுதி, இராமநாதபுரம், பந்தல்குடி, இருக்கன்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பஸ்கள் வந்து செல்லும். இந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். பஸ் ஸ்டாப்பில் கூரை இன்றி பயணிகள் வெயிலில் நின்று கொண்டிருந்த நிலையில், 2 மாதங்களுக்கு முன்பு, ரூ.40 லட்சத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் பஸ் ஸ்டாப் கட்டியது. இதில் பயணிகள் வசதிக்காக இருக்கை வசதி செய்து தரப்படும் என கூறப்பட்ட நிலையில், பஸ் ஸ்டாப்பில் ஷெட் மட்டும் அமைத்துவிட்டு இருக்கை வசதி செய்யாமல் விட்டு விட்டனர்.

இதனால் பயணிகள் பல மணி நேரம் நின்று கொண்டே பஸ்சுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளனர். பயணிகள் நலன் கருதி நகராட்சி நிர்வாகம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கை வசதி ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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