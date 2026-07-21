கடும் வெயிலால் வெங்காயப் பயிர்கள் கருகல்: காரியாபட்டி விவசாயிகள் கவலை
கடும் வெயிலால் வெங்காயப் பயிர்கள் கருகல்: காரியாபட்டி விவசாயிகள் கவலை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:33 PM
காரியாபட்டி, ஜூலை 22-
காரியாபட்டி அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நிலவி வரும் கடும் வெயில் மற்றும் வெப்பத்தின் தாக்கம் காரணமாக, சின்ன வெங்காயப் பயிர்கள் கருகி வருவது விவசாயிகளிடையே பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
காரியாபட்டி, எஸ். மறைக்குளம், தேனூர், சித்தனேந்தல் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்துள்ளனர். பயிர்கள் நன்கு வளர்ந்து காய் பிடிக்கும் தருணத்தில், கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் வழக்கத்தை விட அதிகமாக உள்ளது. போதிய மழை இல்லை. கிணற்றுப் பாசனத்தைச் நம்பியுள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து வருகிறது. வெயிலின் உக்கிரத்தால் வெங்காயத் தாள்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி கருகத் தொடங்கின. வெயிலால் ஏற்பாடும் நுனிக்கருகல் நோயின் தாக்கத்தால் வெங்காயத்தின் அளவு மிகவும் சிறுத்து, விளைச்சல் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஏக்கருக்கு வழக்கமாக கிடைக்கும் மகசூலில் பாதி அளவு கூட கிடைக்காது என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
தனபாண்டிசெல்வி, கூறுகையில்,
உரம், விதை, பூச்சிமருந்து கூலிச் செலவு என ஏக்கருக்கு ஆயிரக்கணக்ககில் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில், அறுவடை நேரத்தில் பயிர்கள் கருகி வருவதால் போட்ட முதலைக் கூட எடுக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. வேளாண், தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரிகள் காரியாபட்டி பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட வெங்காயப் பயிர்களை நேரில் ஆய்வு செய்து, நிவாரணம் மற்றும் பயிர் காப்பீட்டு இழப்பீடு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார்,
படம் உண்டு.