/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/ அங்கன்வாடி மையங்கள் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் நகராட்சியில் ரூ.19 லட்சத்தில் எஸ்.எம்.ஜி., நகாராட்சி பள்ளி அருகில் கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம், ரூ.19 லட்சத்தில் அ.ச.ப.சி.சி., பள்ளி அருகில் கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம், அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் ரூ.20 லட்சத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆமணக்குநத்தம் அங்கன்வாடி மையம், திருச்சுழி ஊராட்சியில் தலா ரூ.16.45 லட்சத்தில் செங்குளம், புளியங்குளம், தொட்டியாங்குளம் கிராமங்களில் கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம் என ரூ.1.07 கோடிக்கு கட்டப்பட்டுள்ள 6 அங்கன்வாடி மையங்களை கலெக்டர் சுகபுத்ரா திறந்து வைத்தார்.
எம்.எல்.ஏ., செல்வம் முன்னிலை வகித்தார். குழந்தைகள் வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் ஷீலா, அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், பெற்றோர்கள் பங்கேற்றனர்.