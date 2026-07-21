குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் அலைபேசி டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு
குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் அலைபேசி டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:11 PM
சிவகாசி, ஜூலை 22 -
சிவகாசி அருகே தேவர்குளம் ஊராட்சி லட்சுமி நகர், எழில் நகர் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் அலைபேசி டவர் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
சிவகாசி அருகே தேவர்குளம் ஊராட்சி லட்சுமி நகர், எழில் நகர் குறுக்குத் தெருவில் தனியார் அலைபேசி டவர் வைப்பதற்கு 10 மாதங்களுக்கு முன்பு பணிகள் துவங்கப்பட்டது. இப்பகுதியில் இ.எஸ்.ஐ மருத்துவமனை, நீதிமன்றம், அரசு கலைக் கல்லுாரி,அங்கன்வாடி மையம் செயல்படுகிறது. குடியிருப்பு பகுதியில் மையப் பகுதியில் டவர் அமைப்பதால் அதிலிருந்து வரும் கதிர்வீச்சால் வயதானவர்கள் கர்ப்பிணிகள் இதய நோயாளிகள் குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக கூறி இப்பகுதி குடியிருப்புவாசிகள் டவர் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர்.
2025 செப். ல் அலைபேசி டவர் அமைக்க வந்த நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் தடுத்து நிறுத்தினர். தொடர்ந்து ஜூலை 6 ல் மீண்டும் டவர் அமைக்கும் பணியை துவங்கிய நிலையில் இப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். மேலும் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
நேற்று டவர் அமைப்பதற்காக மீண்டும் வாகனங்களில் வந்த நிலையில் அதனை தடுத்து நிறுத்திய மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி மக்களை கலையச் செய்தனர். டவர் அமைக்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.