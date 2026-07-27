காளையார் கரிசல்குளத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல எதிர்ப்பு குவாரி லாரிகளால் விபத்து அச்சம்
காளையார் கரிசல்குளத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல எதிர்ப்பு குவாரி லாரிகளால் விபத்து அச்சம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:53 PM
திருச்சுழி, ஜூலை 28 -
திருச்சுழி அருகே காளையார் கரிசல்குளம் கிராமத்தில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்து பேனர் வைத்துள்ளனர்.
திருச்சுழி அருகே காளையார் கரிசல்குளம் மேற்கு, கிழக்கு என ஊராட்சிகள் உள்ளன. இதில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். இந்தப் பகுதியில் அதிகமான அளவில் கல்குவாரிகள் இயங்கி வருகின்றன. 24 மணி நேரமும் லாரிகள் வந்து செல்வதால் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. கல் குவாரிகளில் பயன்படுத்தப்படும் வெடி மருந்துகள் காரணமாக வீடுகளில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. கனரக வாகனங்கள் அசுர வேகத்தில் செல்வதால் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் பயத்துடன் செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதை அவர்களின் பாதுகாப்பை கேள்வி குறியாக்கி உள்ளது. ரோடுகள் சேதம் அடைந்து விடுகிறது. குவாரிகளில் இருந்து கிளம்பும் தூசு மற்றும் காற்று மாசுபாடு குழந்தைகளுக்கு சுவாச கோளாறு ஏற்படுகிறது. கிராமத்தில் அமைதியான சூழலை பாதிக்கிறது. இது குறித்து பலமுறை அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
இந்நிலையில் ஊரில் உள்ள சமூக ஆர்வலர்கள், மக்கள் உயிர் மற்றும் உடைமைகள் பாதுகாப்பதற்காக ஊருக்குள் கனரக வாகனங்கள் நுழையக்கூடாது என, ஊர் எல்லை பகுதியில் பிளக்ஸ் பேனர் வைத்துள்ளனர்.
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படம் உள்ளது
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